Pri Christie's septembra na dražbo zbirka Lois B. Torf

New York, 31. avgusta - Newyorška avkcijska hiša Christie's bo septembra dala na dražbo zbirko Lois B. Torf, ene najpomembnejših zbirateljic grafik in multiplov. Na dvodelni dražbi bodo ponudili več kot 350 del. Dražba Grafični dialog: Printi iz zbirke Lois B. Torf bo 15. septembra v New Yorku, ponudbe na spletni dražbi pa bodo sprejemali od 2. do 16. septembra.