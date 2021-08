Chris Evans in Scarlett Johansson angažirana za film Ghosted

Los Angeles, 31. avgusta - Pri Applu pripravljajo nov pustolovski film Ghosted v režiji Dexterja Fletcherja, v katerem bosta zaigrala Chris Evans in Scarlett Johansson, piše The Hollywood Reporter. Podrobnosti o filmu niso znane, je pa opisan kot pustolovska romantična drama v slogu Lova za zelenim diamantom (1984), v katerem sta nastopila Michael Douglas in Kathleen Turner.