V veljavo so stopile nove mejne vrednosti svinca v živilih

Bruselj, 30. avgusta - Danes so stopile v veljavo nove znižane mejne vrednosti svinca v živilih, kot so vino, sol, začimbe in hrana za dojenčke. V torek bodo začele veljati še nove mejne vrednosti kadmija v nekateri zelenjavi, sadju, žitaricah in oljnicah. Evropska komisija želi s tem dodatno zmanjšati prisotnost rakotvornih snovi v živilih.