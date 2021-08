Talibani potrdili, da njihov vrhovni vodja Akhundzada živi v Afganistanu

Kandahar, 29. avgusta - Talibanski vrhovni vodja Hajbatula Akhundzada, ki se še nikoli ni pojavil v javnosti in o katerem pravzaprav ni veliko znanega, je v Afganistanu in bo kmalu nastopil v javnosti, so sporočili talibani. "V Kandaharju je, kjer živi že ves čas," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdil tiskovni predstavnik talibanov Zabihulah Mudžahid.