Talibani naj bi zagotovili varen umik tujih državljanov in Afganistancev

Bruselj, 29. avgusta - Talibani, ki so znova prevzeli oblast v Afganistanu, so številnim državam zagotovili, da bodo njihovi državljani in afganistanski sodelavci lahko varno zapustili Afganistan. Države, med njimi ZDA in več članic EU, so v skupni izjavi izrazile pričakovanje, da bodo talibani Afganistancem, ki imajo ustrezne dokumente, omogočili odhod iz države.