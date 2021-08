Majka po samostojnem napadu do zmage, Roglič ostaja tretji

Madrid, 29. avgusta - Poljak Rafal Majka je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Španiji od Navalmorala de la Mate do El Barraca (197,5 km). Bil je najboljši v ubežni skupini, medtem ko v boju za rdečo majico ni prišlo do sprememb. Slovenski as Primož Roglič ostaja na tretjem mestu.