Tottenham s tretjo zmago na vrh angleške lige

London, 29. avgusta - Nogometaši Tottenhama so nova vodilna ekipa angleške lige in edina, ki ima po treh krogih stoodstoten izkupiček. V tretjem krogu so varovanci Nuna Espirita Santa še tretjič zmagali z 1:0, tokrat so bili na domačem igrišču boljši od Watforda. To je nasploh prvič, da je Tottenham dobil prve tri tekme sezone v angleški ligi.