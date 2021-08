Ljubljana, 29. avgusta - Nogometaši Salernitane z Vidom Belcem v vratih so v 2. krogu italijanske lige gostili Romo in izgubili z 0:4. Pred tem je Napoli z 2:1 odpravil Genoo. Slednja je še brez točke, Napoli pa je stoodstoten, tako kot Roma, Lazio, Inter in Milan, ki je ugnal Cagliari s 4:1.