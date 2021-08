Ljubljana, 29. avgusta - Na ljubljanskem kopališču Kodeljevo in njegovi okolici so se za državne naslove v sprintu merili triatlonci. Po 750 metrih plavanja, 20 kilometrih kolesarjenja in pet kilometrov teka sta prvaka postala Klemen Bojanc (3LIFE) in Tjaša Vrtačič (Trisport).