Izrael z letalskimi napadi na Hamas odgovoril na zažigalne balone iz Gaze

Gaza, 29. avgusta - Izrael je izvedel letalske napade na položaje palestinskega gibanja Hamas na območju Gaze. S tem so odgovorili na zažigalne balone, ki so v soboto na ozemlje Izraela prileteli s tega palestinskega območja, in na nasilne izgrede, ki so potekali tam, je sporočila izraelska vojska. Po navedbah oblasti v Gazi izraelski napadi niso zahtevali žrtev.