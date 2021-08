Birsa objavil, da končuje nogometno kariero

Bilje, 29. avgusta - Dolgoletni slovenski nogometni reprezentant Valter Birsa je danes svoje sledilce na Instagramu obvestil, da se je odločil, da bo končal poklicno nogometno pot. "Prišel je čas, da oznanim konec moje nogometne kariere. To počnem z zadovoljstvom in ponosom, ki izhajata iz tega, kar mi je dala ta čudovita športna in življenjska izkušnja," je napisal.