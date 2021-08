Policisti ustavili prevoznika nezakonitih migrantov

Ljubljana, 29. avgusta - V petek so policisti na območju Policijske uprave Ljubljana obravnavali dva prevoznika nezakonitih migrantov. Zjutraj so na dolenjski avtocesti pred izvozom Malence ustavili Bolgara, ki je prevažal deset državljanov Bangladeša, Pakistana in Afganistana, istega dne zvečer so v Kočevju ustavili Italijana, ki je prevažal šest državljanov Bangladeša.