Ljubljana, 29. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na ljubljanski obvoznici od Kosez proti Primorski, na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, kjer se potovalni čas podaljša za 10 do 15 minut, ter na štajerski avtocesti od Dramelj proti Celju, zastoj je na tem delu dolg približno en kilometer.

Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti pri počivališču Zima proti Ljubljani.

Osebna vozila čakajo na mejnih prehodih Gruškovje pri vstopu uro in pol, pri izstopu do 30 minut, Obrežje in Sečovlje pri vstopu eno do dve uri, pri izstopu do 30 minut, Dragonja pri vstopu eno do dve uri, pri izstopu do eno uro, Jelšane pri vstopu do eno uro, pri izstopu do 30 minut. Za avtobuse je čakalna doba na mejnem prehodu Gruškovje dve uri pri vstopu in na mejnem prehodu Obrežje eno uro pri vstopu.

Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg približno tri kilometre. Voznikom v smeri proti Kranjski Gori in za lokalni promet svetujejo uporabo izvoza Jesenice/vzhod oziroma Lipce. Povečan promet je tudi proti Sloveniji, občasno zapirajo predor.

Na štajerski avtocesti na izvozu Šentrupert proti Mariboru promet ovira pokvarjen tovornjak.

Zaradi prireditve bo do polnoči zaprta cesta Ilirska Bistrica-Pivka, preko Knežaka. Cesta Petanjci-Murska Sobota bo v Tišini zaprta zaradi kolesarske prireditve do 18. ure.

Do 21. ure, na nekaterih primorskih cesta pa med do 22. ure, velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila nad sedem ton in pol.

V Ljubljani bo zaradi del še danes zaprta Jurčkova cesta na železniškem prehodu, pri avtocestnem priključku Ljubljana/jug.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči pa sta zaprta uvoz Sežana/zahod proti Gabrku in uvoz Sežana/vzhod proti Italiji.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprta sta uvoz Obrežje, Mokrice in priključek Brežice proti Ljubljani.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si