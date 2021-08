Obvezno cepljenje za sodnike v ligi NBA

New York, 29. avgusta - Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je v izjavi za javnost zapisalo, da je doseglo dogovor s sodniškim združenjem v NBA glede obveznega cepljenja proti covidu-19. Vsi, ki ne bodo cepljeni in ob tem niso na seznamu izjem, ne bodo smeli soditi na tekmah najmočnejšega košarkarskega tekmovanja, so še zapisali.