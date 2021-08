Orkan Ida se je okrepil in grozi Louisiani

New Orleans, 29. avgusta - Orkan Ida, ki se nevarno približuje jugu ZDA in naj bi danes dosegel ameriško zvezno državo Louisiana, se je okrepil v orkan četrte kategorije, je danes sporočil ameriški nacionalni center za orkane. Spremljajo ga vetrovi s hitrostjo več kot 200 kilometrov na uro. Oblasti so prebivalce posvarile pred morebitno večjo materialno škodo in poplavami.