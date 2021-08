Pred obalo Lampeduse rešili več kot 500 migrantov

Catania, 29. avgusta - Italijanske oblasti so v soboto pred obalo otoka Lampedusa s prenapolnjene ribiške ladje rešili več kot 500 migrantov. Prepeljali so jih na otok. To je po besedah župana Totoja Martella eden najmnožičnejših prihodov migrantov na Lampeduso v zadnjem času, poroča nemška tiskovna agencija dpa.