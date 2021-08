Slovenija v težki skupini ekipnega kegljaškega SP na Poljskem

Kranj, 29. avgusta - Tekmovalna komisija Mednarodne kegljaške zveze je izžrebala skupine za člansko ekipno svetovno prvenstvo, ki bo od 23. do 30. oktobra v Tarnowu Podgorne na Poljskem. Slovenke in Slovenci so v zahtevnih predtekmovalnih skupinah D skupaj z Madžarsko ter domačinom Poljsko in bodo imeli zahtevno nalogo, da se prebijejo med najboljšo osmerico.