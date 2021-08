Vreme: Spremenljivo oblačno, možne so krajevne plohe in nevihte

Ljubljana, 29. avgusta - Danes bo sprva precej oblačno, predvsem v vzhodni in južni Sloveniji bo rahlo deževalo. Čez dan se bo od zahoda delno zjasnilo. Popoldne in zvečer so možne krajevne plohe, ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem okoli 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.