Empoli s Štulcem in Stojanovićem presenetil Juventus

Ljubljana, 28. avgusta - Nogometaši Atalante so v 2. krogu italijanskega prvenstva gostili Bologno in kljub prevladi igrali le 0:0. Slovenski reprezentant Josip Iličić je igral do 85. minute za Atalanto. Presenečenje pa je pripravil Empoli s Petrom Stojanovićem in Leom Štulcem, saj je v Torinu z 1:0 premagal Juventus.