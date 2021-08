Glavni odbor SLS o pripravah na volitve, pa tudi razmerah v kmetijstvu in potrebi po decentralizaciji

Ljubljana/Ankaran, 29. avgusta - Glavni odbor zunajparlamentarne SLS je na zadnji seji spregovoril o pripravah na volitve, na katerih bodo kandidati stranke nastopili na skupni listi Povežimo Slovenijo. Ocenjujejo, da bo ta "predstavljala most med povsem razklanima političnima poloma v Sloveniji". Govorili so tudi o razmerah v kmetijstvu in potrebi po decentralizaciji države.