Pahor na otvoritev festivala Mittelfest v Čedad

Čedad, 28. avgusta - Predsednik republike Borut Pahor se je danes udeležil otvoritvene slovesnosti jubilejnega 30. festivala Mittelfest v Čedadu. Nagovoril je udeležence, prejel pa je tudi najvišje priznanje festivala - v znamenje prijateljstva in hvaležnosti za podporo festivalu in njegovi zavezanosti evropskim vrednotam, so sporočili iz predsednikovega urada.

Jubilejni 30. Mittelfest, multidisciplinarni festival gledališča, glasbe in plesa, bo potekal do 5. septembra v Čedadu v zamejski Italiji. Na njem bodo z 31 umetniškimi projekti nastopili uveljavljeni umetniki iz 13 držav.

Organizatorji so festival, ki se dogaja v času epidemije covida-19, posvetili kulturi, ki povezuje in daje novo moč, strast in dolgoročen pogled. Osrednja tema letošnjega festivala so dediči in dedinje, ki predstavljajo most med preteklostjo in prihodnostjo.

Jubilejno izvedbo festivala so organizatorji obogatili in posebno pozornost posvetili mladim umetnikom iz srednje Evrope. Otvoritvena predstava Europeana. Kratka zgodovina 20. stoletja je nastala v sodelovanju s Festivalom Ljubljana, je na spletni strani čedadskega festivala zapisal umetniški vodja festivala Giacomo Pedini.

Pahor je v govoru med drugim poudaril, da človek in človeštvo izbirata sleherni trenutek, vsak dan in ustvarjata zgodovino. "Z osebnega in kolektivnega vidika je izjemnega pomena, katere vrednote navdihujejo izbire in odločitve posameznika in skupnosti. Evropejci smo si na pogorišču 2. svetovne vojne in treh totalitarizmov zgradili skupen evropski dom," je dejal.

Zlasti imajo po njegovih besedah tisti, ki odločajo v imenu skupnosti, moralno in politično dolžnost, da skrbijo za to, kakšno dediščino puščajo otrokom in vnukom. Ob tem je spomnil, da sta se pred dobrim letom na Bazovici pri Trstu z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello, ko sta se prijela za roke, želela biti dediča dosežkov, vrednot in plemenitih stremljenj tistih, ki so si prizadevali za sožitje in prijateljstvo med Slovenci in Italijani ter med vsemi narodi v tem delu Evrope. "Lahko bi izbrala tudi drugo, grenko in neslavno dediščino odnosov med obema narodoma in se prepustila dediščini zamer, dvomov in nezaupanja," je med drugim poudaril.