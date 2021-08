Vreme: Popoldne na zahodu delno jasno, nastale bodo še plohe

Ljubljana, 28. avgusta - Popoldne se bo v zahodni polovici Slovenije delno zjasnilo, nastale bodo še posamezne plohe. Na vzhodu bo oblačnost vztrajala večji del popoldneva, možne bodo manjše krajevne padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo spremenljivo, na vzhodu sprva pretežno oblačno. Predvsem popoldne bodo možne plohe in posamezne nevihte. Na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek kaže na spremenljivo oblačno vreme. Predvsem sredi dneva in popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo pihal jugozahodni veter. V sredo kaže na povečini sončno in suho vreme.

Vremenska slika: Vremenska fronta se zadržuje nad severnim Balkanom. Nad srednjo Evropo se v višinah krepi jedro hladnega zraka. S severovzhodnimi vetrovi k nam doteka razmeroma svež in precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo pretežno oblačno, le v krajih zahodno od nas ter ob Jadranu se bo pokazalo sonce.

Nastale bodo plohe in posamezne nevihte, ki bodo ob morju malo verjetne. Ob Jadranu bo pihala burja.

V nedeljo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki jih bo najmanj ob Jadranu. Tam bo največ sonca. Ob Jadranu bo pihala šibka burja.