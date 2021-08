Erdogan in Đukanović potrdila dobre odnose med Ankaro in Podgorico

Podgorica, 28. avgusta - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan se danes mudi na uradnem obisku v Črni gori, kjer se je sešel s predsednikom Milom Đukanovićem. Turčija odlično razume primanjkljaj stabilnosti na Zahodnem Balkanu in zato vztraja pri politiki odprtih vrat Nata in EU za to regijo, je po pogovorih dejal Đukanović.