Tonin kritičen do petkovih protestnikov

Ljubljana, 28. avgusta - Predsednik NSi Matej Tonin se je danes odzval na petkov protest, na katerem so se protestniki ustavili tudi pred sedežem NSi. Poudaril je, da verjame v strpno in spoštljivo politiko, da pa v družbi očitno "vsi ne delimo istih vrednot". Po njegovih navedbah si glasna manjšina domišlja, da predstavlja ljudstvo ter ne izbira sredstev in načinov.