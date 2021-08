Raziskovalci odkrili najsevernejši otok na svetu

Koebenhavn, 28. avgusta - Znanstveniki so odkrili najsevernejšo kopensko točko na svetu. Otoček, ki je trenutno še brez imena, leži severno od Grenlandije in mu grozi, da bo kmalu izginil v morju. Raziskovalci so ga odkrili julija in sprva mislili, da so dosegli Oodaaq, doslej najsevernejši otok na svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.