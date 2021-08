Reykjavik, 28. avgusta - Matej Šebenik, Jan Šubelj in Laura Unuk so v tretjem krogu odprtega evropskega prvenstva v šahu, ki poteka v Reykjaviku na Islandiji, dosegli pričakovane zmage. Vsi so igrali s črnimi figurami in imajo v skupnem seštevku s po dvema zmagama po dve točki.