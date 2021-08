V pretepu v Ljubljani dve osebi huje poškodovani

Ljubljana, 28. avgusta - V središču Ljubljane je zgodaj zjutraj prišlo do pretepa, v katerem je bilo vpletenih več oseb. Kot so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, sta bili dve osebi huje poškodovani z ostrim predmetom in so ju prepeljali v ljubljanski klinični center, a nista življenjsko ogroženi.