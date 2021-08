Jug ZDA se pripravlja na orkan Ida

New Orleans, 28. avgusta - Jug Združenih držav Amerike se natanko 16 let po uničujočem orkanu Katrina zdaj pripravlja na orkan Ida, ki je v petek kot orkan prve kategorije dosegel obalo Kube. Do nedelje naj bi se na poti proti jugu ZDA okrepil do četrte kategorije. V ameriški zvezni državi Louisiana so že razglasili izredne razmere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.