Zastoj je na gorenjski avtocesti med Brodom in Kosezami proti Primorski. Občasno zapirajo predor Šentvid.

Zastoj je na ljubljanski obvoznici od Kosez ter od priključka Ljubljana center proti Primorski.

Zastoj je na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, zamuda je od pet do deset minut.

Osem kilometrov dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko Goro in lokalni promet se priporoča izvoz Jesenice vzhod. Občasno je zastoj tudi proti Sloveniji, zato v smeri Slovenije zapirajo predor.

Na Gorenjskem na prelazu Ljubelj občasno zapirajo predor proti Avstriji zaradi zastojev in nadzora potnikov.

Približno dva kilometra dolg zastoj je na Štajerskem pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Prav tako je dva kilometra dolg zastoj pred starim mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji.

Na mejnih prehodih Dragonja in Gruškovje je za osebna vozila pri vstopu čakalna doba več kot dve uri, na mejnem prehodu Sečovlje od ene do dve uri, na mejnih prehodih Brezovica pri Gradinu in Jelšane pa do ene ure.

Na mejnem prehodu Gruškovje je za osebna vozila pri izstopu čakalna doba več kot dve uri, na mejnem prehodu Jelšane do ene ure, na mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje pa do pol ure.

Do 21. ure bo zaradi avtomobilistične prireditve zaprta cesta Ilirska Bistrica-Pivka preko Knežaka.

Do 13. ure, na nekaterih primorskih cestah pa do 16. ure, velja splošna prepoved prometa tovornih vozil nad sedem ton in pol.

V Ljubljani bo zaradi del, danes in jutri zaprta Jurčkova cesta na železniškem prehodu.

Cesta Unec-Cerknica bo na Rakeku zaprta do 30. avgusta. Obvoz za vozila do sedem ton in pol je po regionalni cesti Rakek-Logatec in po lokalni cesti Rakek-Na vasi, za tovorna vozila nad sedem ton in pol pa preko Ljubljane, Škofljice in Sodražice.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprta sta uvoz Obrežje, Mokrice in priključek Brežice proti Ljubljani.

Na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Novimi Jaršami v obe smeri odstranjujejo delovno zaporo. Promet je oviran.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si