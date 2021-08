Dnevnik o aferi etilenoksida (28. 8.)

Ljubljana, 28. avgusta - Tatjana Pihlar v komentarju Potrošnik na stranskem tiru ocenjuje, da uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je pristojna za oceno, obvladovanje in obveščanje o tveganju v povezavi z živili, to nalogo opravlja vse prej kot odgovorno, potrošnik pa je pri varuhih hrane žal na stranskem tiru.