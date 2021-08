V Nemčiji po slabi letini manj hrane

Berlin, 28. avgusta - Nemčija bo letos po slabi letini proizvedla manj hrane kot lani, je ta teden ocenilo tamkajšnje kmetijsko ministrstvo. Za slabši pridelek so krive neugodne vremenske razmere in glivične bolezni, ki so prizadele nekatere vrste pridelkov. V državi bodo pridelali 42,1 milijona ton žit, kar je 2,7 odstotka manj kot lani.