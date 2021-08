V Indiji v enem dnevu proti covidu cepili 10 milijonov ljudi

New Delhi, 28. avgusta - V Indiji, kjer se soočajo z novim valom epidemije, so v enem dnevu cepili rekordnih deset milijonov ljudi, so danes sporočile indijske oblasti. Premier Narendra Modi je mejnik pozdravil kot "pomemben podvig" za državo z 1,3 milijarde prebivalci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.