Cleveland, 28. avgusta - Romunka Irina Camelia Begu in Estonka Anett Kontaveit sta finalistki ženskega teniškega turnirja v Clevelandu. Begujeva je s 7:6 (5) in 6:2 premagala Poljakinjo Magdo Linette, drugopostavljena Kontaveitova pa s 6:4 in 6:4 Španko Saro Sorribes.