Paraolimpijske igre tudi priložnost za družbene spremembe na Japonskem

Tokio, 28. avgusta - "Rad bi spremenil odnos do ljudi z omejitvami," je za časnik Asahi Shimbun povedal Tomoki Sato, eden od japonskih športnikov na paraolimpijskih igrah v Tokiu. Odnos do invalidov je na Japonskem v primerjavi z razvito Evropo še vedno nekaj stopenj nižji in igre so priložnost za izboljšavo.