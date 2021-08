New York, 28. avgusta - Slovenskemu teniškemu igralcu Blažu Roli se ni uspelo uvrstiti v glavni del odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. Na zadnji stopnički kvalifikacij ga je po dve urah in 48 minutah s 3:6, 7:6 (2) in 6:4 ugnal 14. nosilec kvalifikacij Švicar Henri Laaksonen.