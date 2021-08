Lyonu prva zmaga v novi sezoni

Pariz, 27. avgusta - Nogometaši Lyona, ena najuspešnejših francoskih ekip zadnjih let, so v četrtem krogu domačega prvenstva vendarle prišli do zmage. Na gostovanju pri Nantesu jim je za zmago zadostoval en gol, v 35. minuti ga je dosegel Moussa Dembele. Lyon, ki je od 78. minute igral z igralcem manj, saj je bil izključen Damien Da Silva, ima zdaj pet točk.