Newyorške borze končale v zelenem, S&P in Nasdaq rekordno

New York, 27. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje končali v zelenem, indeksa S&P in Nasdaq z rekordi. Dobri rezultati so sledili govoru predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve Jeroma Powella, ki je dejal, da bi lahko banka do konca leta upočasnila spodbude, a hkrati še ne bo zviševala obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.