Delo o umiku ZDA iz Afganistana (28. 8.)

Ljubljana, 27. avgusta - Barbara Kramžar se v komentarju Bidnov Pearl Harbor sprašuje, kakšna bo zgodovinska sodba ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu, ki je dosedanjim sovražnikom v Afganistanu prepustil vojaška oporišča z orožjem in vsem drugim vred ter umaknil vojsko, še preden so se iz države umaknili ameriški državljani in prijateljski Afganistanci.