Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. 8.)

Ljubljana, 27. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je Slovenija z današnjim dnem stopila v rdečo fazo epidemije, in o tem, da bodo lahko učenci in dijaki od ponedeljka v lekarnah prevzeli hitre teste. Srbska tiskovna agencija Tanjug je poročala tudi o srečanjih med predsednikom DZ Igorjem Zorčičem in vidnejšimi srbskimi politiki.