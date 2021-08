Notranji ministri EU danes o razmerah v Afganistanu

Bruselj, 31. avgusta - Notranji ministri EU bodo na današnjem izrednem zasedanju v Bruslju govorili o razmerah v Afganistanu in njihovih morebitnih posledicah na migracije in varnost. Države članice so odločene zaščititi zunanje meje EU in preprečiti nenadzorovan pritok migrantov iz Afganistana, kjer razmere po prevzemu oblasti s strani talibanov ostajajo negotove.