Strelske vaje Argentincev na uvodnih tekmah 2. kroga serie A

Ljubljana, 27. avgusta - Nogometaši Udineseja in Venezie so odprli 2. krog italijanske lige. Videmčani so novinca v ligi, pri katerem je slovenski reprezentant Domen Črnigoj igral do 71. minute, premagali s 3:0. V večerni tekmi je branilec naslova Inter iz Milana, pri katerem je Samir Handanović branil celo tekmo, v gosteh premagal Verono s 3:1.