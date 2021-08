Režim razpustil Belorusko društvo novinarjev

Minsk, 27. avgusta - Belorusko vrhovno sodišče je danes razpustilo Belorusko društvo novinarjev (BAJ), edino neodvisno organizacijo novinarjev in medijskih delavcev v Belorusiji, je sporočila Evropska zveza novinarjev (EFJ). Skupaj z Mednarodno zvezo novinarjev (IFJ) so obsodili to "pravno parodijo".