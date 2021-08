Pakistanci s streli v množico Afganistancev na meji; najmanj trije mrtvi

Kabul, 27. avgusta - Pakistanski vojaki na meji so s streli preprečili množici Afganistancev, da bi prečkali mejo in prešli v Pakistan. Najmanj trije ljudje so bili ubiti, več pa ranjenih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na mejnem prehodu Torkam na severozahodu Pakistana se je sicer nabrala velika množica ljudi, ki skušajo pobegniti pred talibani.