Prihodnji teden v parlamentu: V DZ o podnebnih spremembah in sodelovanju RS v mednarodnih operacijah in misijah

Ljubljana, 29. avgusta - V DZ bodo prihodnji teden na kolegiju predsednika med drugim obravnavali predloga za obravnavo novel zakonov o davku na dodano vrednost ter o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja po nujnem postopku. Na odborih pa bodo razpravljali o problematiki podnebnih sprememb ter poročilu o sodelovanju Slovenije v mednarodnih misijah.