Pahor na otvoritev festivala Mittelfest v Čedad

Jubilejni 30. Mittelfest, multidisciplinarni festival gledališča, glasbe in plesa, bo potekal do 5. septembra v Čedadu v zamejski Italiji. Na njem bodo z 31 umetniškimi projekti nastopili uveljavljeni umetniki iz 13 držav.

Osrednja tema letošnjega festivala so dediči in dedinje, ki predstavljajo most med preteklostjo in prihodnostjo. Predsednik republike bo imel slavnostni govor z naslovom Iz dediščine preteklosti sami izbiramo, kar si želimo za prihodnost, napovedujejo v njegovem uradu.

Organizatorji so festival, ki se dogaja v času epidemije covida-19, posvetili kulturi, ki povezuje in daje novo moč, strast in dolgoročen pogled.

Jubilejno izvedbo festivala so organizatorji obogatili in posebno pozornost posvetili mladim umetnikom iz srednje Evrope. Otvoritvena predstava Europeana. Kratka zgodovina 20. stoletja je nastala v sodelovanju s Festivalom Ljubljana, je na spletni strani čedadskega festivala zapisal umetniški vodja festivala Giacomo Pedini.