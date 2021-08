Varnostni svet ZN zahteva odgovornost napadalcev v Kabulu

New York, 27. avgusta - Varnostni svet Združenih narodov je danes pozval, da je treba storilce in organizatorje četrtkovega bombnega napada na letališču v Kabulu pripeljati pred roko pravice. V posebni izjavi so članice tega najmočnejšega organa ZN pozvale mednarodno skupnost, naj aktivno sodeluje pri tem, da bodo napadalci kaznovani.