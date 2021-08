Zorčič v Srbiji krepil meddržavne odnose

Beograd, 27. avgusta - Predsednik državnega zbora Igor Zorčič z delegacijo danes zaključuje uradni obisk v Srbiji, kjer se je sestal s celotnim državnim vrhom. Odnosi med državama in medsebojno sodelovanje je zelo dobro na vseh ravneh - od gospodarske, do kulturne in politične, je ocenil Zorčič v izjavi za STA.