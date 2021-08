Vreme: Ponoči delno jasno

Ljubljana, 27. avgusta - Ponoči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 o 12, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo spremenljivo oblačno, popoldne se bo dež razširil nad večji del Slovenije in v noči na nedeljo postopno ponehal. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek kaže na spremenljivo oblačno vreme, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe, v ponedeljek tudi nevihte.

Vremenska slika: Vremenska fronta se je iznad naših krajev pomaknila nad Balkan. Nad srednjo Evropo se v višinah zadržuje jedro hladnega zraka. S severovzhodnimi vetrovi k nam doteka nekoliko bolj svež zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo delno zjasnilo. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju pa zmerna burja.

V soboto bo večinoma oblačno, sprva bo deževalo v krajih južno od nas, proti večeru pa se bo dež razširil tudi nad kraje vzhodno od nas. V Alpah bodo popoldne krajevne plohe. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju pa zmerna burja.