Razmere na slovenskih cestah ob 16.15 uri

Zastoj je proti Primorski in sicer na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in Brezovica in na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepom Koseze in Brezovico.

Šest kilometrov dolg zastoj je na štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod pred delovno zaporo proti Ljubljani. Občasno zapirajo predor Pletovarje. Zamuda je 30 minut. Dva kilometra dolg zastoj je tudi proti Avstriji pred prehodom Šentilj.

Devet kilometrov dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Lesce.

Dva kilometra dolg zastoj je na cesti pred predorom Ljubelj proti Avstriji. Občasno zapirajo predor.

Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Jesenice-Hrušica, Lucija-Izola in Šmarje-Koper.

Na mejnih prehodih Obrežje in Starod je za osebna vozila pri vstopu čakalna doba več kot dve uri, na mejnem prehodu Dragonja od ene do dve uri, na mejnem prehodu Gruškovje tri ure, na prehodu Jelšane pa tri ure in pol.

Na mejnih prehodih Jelšane in Gruškovje je za osebna vozila pri izstopu čakalna doba približno pol ure.

Na mejnem prehodu Gruškovje je za tovorna vozila pri izstopu čakalna doba do ene ure, na mejnem prehodu Obrežje pa od ene do dve uri pri vstopu.

Cesta Unec-Cerknica bo na Rakeku zaprta do 30. avgusta. Obvoz za vozila do sedem ton in pol je po regionalni cesti Rakek-Logatec in po lokalni cesti Rakek-Na vasi, za tovorna vozila nad sedem ton in pol pa preko Ljubljane, Škofljice in Sodražice.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprta sta uvoz Obrežje, Mokrice in priključek Brežice proti Ljubljani.

Na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Novimi Jaršami v obe smeri odstranjujejo delovno zaporo. Promet je oviran.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si