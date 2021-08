Po zaužitju droge dobil preganjavico, zaradi katere je skočil v reko

Novo mesto, 27. avgusta - Krški policisti so v četrtek dopoldne po petih urah iskanja našli pogrešanega 21-letnika, ki je v zgodnjih jutranjih urah skočil v Savo. Po prvih ugotovitvah je Ljubljančan ponoči odšel z zabave, na kateri je zaužil prepovedano drogo, zaradi katere je dobil hude blodnje in preganjavico, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.